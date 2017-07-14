حمادة: المنافسة على الدوري صعبة في ظل تفوق الكويت والقادسية

نادر وعبدالغفور مستمران مع السماوي

عبدالعزيز جاسم المدرب عبدالعزيز حمادة

يعتبر الفريق الأول لكرة القدم في السالمية من أميز الفرق تحركا قبل انطلاق الموسم فهو حدد معظم أولوياته فبعد أن جدد الثقة بالجهاز الإداري للفريق برئاسة الشيخ تركي اليوسف ونائب رئيس جهاز الكرة محمد البريكي ومدير الفريق بدر الخالدي ويوسف الجاسم إداري الفريق، أنهى الأمور المتعلقة بالجهاز الفني المتمثلة في التجديد للمدرب الوطني عبدالعزيز حمادة ومساعده الوطني سلمان عواد فيما اعتمد مدرب اللياقة البوسني ميلان بتروفيتش للعمل مع الجهاز الفني وكذلك مدرب الحراس مواطنه كنآن.

وواصل السماوي خطوات تصحيح المسار من اجل العودة للمنافسة خصوصا في إنهاء ملف المحترفين عندما أعلن تجديده مع الأردني عدي الصيفي ثم خطف الكاميروني روجي توندوبا قادما من الجهراء، واستعاد خدمات مدافع الفريق سابقا السوري أحمد ديب، ولم يتبق سوى التعاقد مع مهاجم هداف، حيث سبق أن تفاوضت الإدارة مع البوركيني بانسيه لكن يبدو ان أمور التعاقد لم تتم بالشكل المطلوب وبالتالي سيتم البحث عن مهاجم آخر خلال الأيام القليلة المقبلة لكي يغلق الفريق هذا الملف نهائيا قبل انطلاق التدريبات.

حمادة: التدريبات 25 الجاري

قال مدرب الفريق الأول في السالمية عبدالعزيز حمادة إن الجهاز الفني سبق أن أعلن عن انطلاقة التدريبات في 25 الشهر الجاري على أن تستمر حتى 20 أغسطس المقبل موعد مغادرة الفريق للمعسكر الخارجي المقرر إقامته في القاهرة، مشيرا إلى أن الفريق أنهى تقريبا جميع ترتيباته ولم يتبق سوى التوقيع مع المهاجم الذي يجب أن يتم اختياره بتأني.



وبين حمادة بأن المدافعين علي نادر وأحمد عبدالغفور مستمران مع الفريق ولكن مدافع القادسية فهد المجمد انتهت إعارته ويبدو من الصعوبة تجديد إعارته في ظل رغبة ناديه بالإبقاء عليه، مشيرا إلى ان والتعاقد مع لاعبين محليين في الوقت الحالي صعب جدا لتمسك معظم الفرق بلاعبيها المميزين.



وأشار حمادة إلى أن كل فريق ومدرب يطمح لتحقيق الألقاب لكن تلك الرغبة تصطدم بقوة فريقي الكويت والقادسية اللذين يعتبران حاليا هما قطبي القوة في الكرة المحلية لذلك إذا أردت الحصول على الألقاب فعليك التفوق عليهما أو الوصول لمستواهما على أقل تقدير لذلك المنافسة ستكون صعبة على لقب الدوري لكننا سنحاول بكل ما لدينا إلا أننا سنسعى أيضا للحصول على الكؤوس التي دائما تكون في متناول الفرق.



وشكر حمادة إدارة نادي السالمية ورئيس النادي الشيخ تركي اليوسف على الثقة التي منحوها إياه بالاستمرار مع الفريق لذلك سيبذل كل ما لديه لخدمة النادي.