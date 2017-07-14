أحمد السلامي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع أن إدارة نادي الجهراء بصدد تقديم طلب رسمي إلى إدارة نادي كاظمة لطلب استعارة خدمات مشاري العازمي لمدة موسم واحد قابلة للتجديد وذلك بهدف تدعيم خطوط الفريق بخدماته والاستفادة من إمكانياته في سد الثغرات الموجودة وذلك بناء على توصية من الجهاز بقيادة الصربي بوريس بونياك الذي أوصى بالاستفادة من خدماته.

اتفاق مبدئي

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات الشفهية توصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بإجراء مبادلة ما بين الإدارتين بحيث تتم إعارة مشاري العازمي مقابل الاستفادة من أحد لاعبي فريق كرة اليد لتعود الصفقة بعوائد إيجابية على الناديين.

ولفت المصدر إلى أن الاتفاق المبدئي يرتقي إلى مستوى تطلعات الإدارتين اللتين ستدخلان في مفاوضات رسمية وبصورة قانونية لإتمام صفقة التبادل بصورة مناسبة.