يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة كاظمة مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد في الساحل سابقا علي الموسوي وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، وتعتبر الصفقة تدعيما قويا لصفوف البرتقالي والذي يبدو انشط الفرق في فترة الانتقالات الحالية.

وأكد مدير اللعبة عمر الملا ان الصفقة تأتي ضمن خطة إعادة البرتقالي الى منصات التتويج في الموسم المقبل بالإضافة إلى بناء فريق قادر على المنافسة في شتى البطولات.

وامتدح الملا إمكانيات الموسوي وقال: لدى علي القـــدرة على الذود عن مرمى الفـريق ولديـه إمكانيات عالية تفرض وجوده ضمن نخبة حراس المرمى في كرة اليد، ويعتبر الموســـوي من افضل الحراس الذين أنجبتهـــم الملاعب الكويتية ونتطلـــع لموسم جيد بوجـــوده.



بدوره، أثنى الموسوي على إدارة البرتقالي وعلى إدارة الساحل، مشيدا بالتعاون بينهما في سبيل تيسير انتقاله، وأكد انه يسعى لاكتساب لمزيد من الخبرة الميدانية عبر تجربته مع البرتقالي.

وأضاف: أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وعلى قدر التحدي الجديد مع كاظمة.