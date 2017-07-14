احتفى نادي كاظمة بنجمه المميز العداء عبدالعزيز المنديل، وكرمه بحضور رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان ونائب الرئيس وليد الياقوت

وأمين السر يوسف بوسكندر وأمين الصندوق عبدالله الصانع وأمين الصندوق المساعد عمر الملا، والجهازين الإداري والفني علي نايف ويعقوب اسحاق وفاروق الشاعر ومدرب اللاعب.



وأشاد الجميع بالإنجاز الذي حققه المنديل بإحرازه ميدالية ذهبية على في سباق 110 أمتار حواجز ضمن منافسات البطولة الآسيوية لألعاب القوى الـ21 التي استضافتها مؤخرا مدينة بهانبسوار الهندية.

بدوره، شكر المنديل البنوان ومجلس إدارة كاظمة والجمهور على التكريم والاحتفاء به وتقدير انجازه واعدا إياهم بذل المزيد من الجهد وتحقيق الميداليات في بطولة لندن المقبلة.

وكانت القيادة السياسية قد هنأت المنديل والظفيري واليوحة المشاركين في البطولة، فيما قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الدولة حريصة على رعاية المواهب الرياضية من ابناء الكويت وصقلها لتحقيق المزيد من الانجازات، عقب استقباله منتخب ألعاب القوى بعد تحقيقه ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية.

وحقق المنتخب الميداليتين الذهبيتين عن طريق اللاعب عبدالعزيز المنديل في سباق الجري لمسافة 110 أمتار وزميله ابراهيم الرميض في سباق 800 متر، في حين حقق الميدالية الثالثة زميلهما يعقوب اليوحة الذي حقق فضية سباق 110 أمتار حواجز.