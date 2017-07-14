اعلن نادي (ريـال مدريد) الإسباني اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب (ريـال بيتيس) داني سيبايوس للمواسم الست المقبلة.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي، إنه سيتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام في الـ20 من الشهر الجاري على أن يلتحق ابن إشبيلية بالمعسكر التدريبي للفريق الذي بدأ منذ يومين في منشآت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بأمريكا في اليوم اللاحق.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن (ريـال مدريد) سيدفع 16.5 مليون يورو (8ر18 مليون دولار) لضم اللاعب مع عقد جزائي بقيمة 15 مليون يورو (17.1 مليون دولار).

ونشأ سيبايوس في أكاديمية نادي (ريـال بيتيس) الذي التحق به في 2012 كما شارك مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 سنة التي أقيمت في بولندا في شهر يونيو الماضي.

وخاض لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاما والذي يتسم ببراعته في المراوغة والتمريرات 65 مباراة في دوري الدرجة الأولى مع (ريـال بيتيس) منذ شهر ابريل عام 2014 ولعب 31 مباراة في الموسم الماضي مسجلا هدفين.