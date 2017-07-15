عبدالعزيز جاسم

تنطلق في الـ 7 من مساء اليوم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النصر تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل، وأنهى العنابي كل استعداداته للموسم الجديد بعد تعاقده مع رباعي المحترفين بعد أن جدد مع انتهاء الموسم الماضي لثلاثي المحترفين الغانيين ايريك أبوكو وإيماونيل ايفوري والسوري محمود البحر والمهاجم الكولومبي كارلوس غابيزا، كما قرر المغادرة إلى معسكره في القاهرة بتاريخ 14 أغسطس المقبل.

كما تنطلق في الـ 7:30 من مساء اليوم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في الساحل تحت قيادة المدرب الوطني راشد البوص، وذلك ضمن استعدادات الفريق للمشاركة بدوري الدرجة الأولى.