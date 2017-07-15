الظفيري يشكر إدارة النادي لتكريمه

مبارك الخالدي

قال رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء دهام الشمري: إن الجهراء رافد قوي للحركة الرياضية في الكويت. جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقامه مجلس إدارة النادي لتكريم بطل ألعاب القوى إبراهيم رميض الظفيري الحائز على الميدالية الذهبية لبطولة آسيا لسباق ٨٠٠م.

وأضاف الشمري: نبارك لأنفسنا وللكويت ولأسرة النادي واللاعب هذا الفوز التاريخي الذي تحقق رغم الظروف التي تمر بها الرياضة الكويتية.

وقال: بهذا الإنجاز اثبت الجهراء انه رافد قوي للحركة الرياضية، ونحن في نادي الجهراء نفتخر بأحد لاعبينا الذي تشرب اللعبة وفنونها في النادي بعناية واهتمام من الجهازين الفني والإداري، كما نفخر بزميليه المنديل واليوحة.

وتابع الشمري: نتمنى أن يحقق أبطالنا مزيدا من الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج لرفع اسم الكويت في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذه النتائج المتميزة جاءت من شبابنا الرياضي رغم حالة الإيقاف الذي نتمنى أن يرفع ليأخذ لاعبينا دورهم في رفع اسم الكويت وتشريفها.

وعبر الشمري عن أمله في أن يحقق الظفيري مزيدا من الميداليات في البطولة العربية وبطولة العالم في لندن.

من جهته، شكر الظفيري مجلس إدارة النادي على تفاعله مع الحدث. وقال: كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مشاعرهم وتكريمهم الذي سيمنحني مزيدا من الدافع لتحقيق المزيد من البطولات، وهذا ليس بغريب على إدارة النادي التي تقف باستمرار مع اللاعبين وفرق النادي المختلفة، متمنيا أن يرفع الإيقاف ليستعيد لاعبو الكويت تألقهم في المحافل الدولية.