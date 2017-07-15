احتفل نادي الساحل بنجمه العداء المميز يعقوب اليوحه وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي أمين الصندوق فالح لافي وعبداللطيف العنزى وطارق الشمرى ومطلق الفتح واحمد الدلماني.

وكرم المجلس اليوحه إيمانا وعرفانا بما قدمه للكويت من إنجاز رائع خلال مشاركته في سباق 110حواجز في البطولة الآسيوية لألعاب القوى التي استضافتها الهند مؤخرا.

وأكد فالح لافي على أن ما حققه اليوحه باسم الكويت هو نتاج جهد وعمل متواصل من الجميع سواء أجهزة فنية او إدارية مشيدا بالدور الذي يقوم به اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع الأندية والهيئة العامة للرياضة للنهوض باللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات مضيفا ان إدارة النادي قدمت كل التسهيلات المتاحة لديها من اجل تحقيق اليوحه هذا الإنجاز.

بدوره تقدم اللاعب بالشكر لإدارة نادي الساحل على التكريم والاحتفاء به واعدا ببذل مزيد من الجهد والعطاء والعمل من اجل تحقيق إنجازات أخرى ورفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية.