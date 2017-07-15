مبارك الخالدي

رفع مجلس إدارة نادي الصليبخات ممثلا بقطاع كرة القدم شعار «البناء.. والتأهل» ضمن خطة إعداد الفريق الأول لكرة القدم لخوض منافسات دور الدرجة الأولى وتشير الملامح الأولية للخطة إلى تحقيق ذلك التوجه عبر تجديد الثقة بمدير ام قطاع الكرة ماجد عناد وكذلك تجديد الثقة بالمدرب الوطني احمد عبدالكريم لقيادة الفريق الموسم المقبل وتصعيد مجموعة من لاعبي فريق تحت 19 سنة وكذلك التأني في إجراء التعاقدات التعاقد مع لاعبين محترفين باستثناء المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف احتفظ عبدالكريم بالمدربين المساعدين له وهما عادل العبدالله مساعدا أول ومحمد فرحان العنزي مدربا للياقة البدنية وطارق الكندري مدربا للحراس.

وعلى صعيد اللاعبين منح عبدالكريم الضوء الأخضر للاعب المخضرم احمد حواس بناء على طلبه عدم التجديد له ومن المرتقب ايضا عدم التجديد لمحمد العلاطي كما تم الاستغناء عن محترفي الفريق باستثناء الكاميروني جان سيرجي كما أنهت الإدارة الاتفاق مع احد المهاجمين من ساحل العاج والاحتفاظ بعناصر الفريق والتي هي مزيج من الخبرة والشباب بقيادة مشعل ذياب وبدر المطيري وبدر بلال وخالد جاسر ويوسف خميس.

عناد: الاعتماد على أبناء النادي

و اكد مدير الكرة ماجد عناد ثقته بلاعبي الفريق على خوض منافسات الموسم المقبل، وقال لدينا الثقة الكبيرة في لاعبينا بالدفاع عن شعار النادي والتأهل إلى الدوري الممتاز متى ما توافرت الروح القتالية المعهودة عنهم.

وأضاف وفق البرنامج المعد بالتعاون مع مجلس الإدارة والجهازان الفني والإداري فان الهدف هو اعادة بناء الفريق بالاعتماد على العناصر الشابة وهم مجموعة كبيرة من لاعبي تحت 19 سنة والتي جاء دورها لتمثيل الفريق في السنوات المقبلة بدء من الموسم المقبل والذي يعتبر خير إعداد لهذه المجموعة من اللاعبين التي بلا شك تحتاج الخبرة مع مرور الوقت وكثرة المباريات.