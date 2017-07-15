قال رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة فوازالحساوي من خلال موقعه الرسمي بتويتر إن على اتحاد الكرة تنفيذ العقوبة المفروضة على النادي العربي، وأضاف في توضيحه: لقد اجتمعت مع رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة نادي العربي مسبقا لمناقشة تطورات واحداث قرار غرفة فض المنازعات وما المخاطر من عدم تنفيذ القرار سواء على الاتحاد او النادي فقد تم شرح موقف الاتحاد بوجوب تنفيذ العقوبة وخاصة ان هناك اصواتا تطالبنا بعدم تنفيذ القرار في ظل سريان الايقاف الرياضي وعدم اعتراف الاتحاد الدولي بالاتحاد وكان واجبا علينا ان نوضح لهم مخاطر مغبة عدم تنفيذ القرار لما قد يؤثر سلبا على الاتحاد ونادي العربي في حال السماح لنادي العربي بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية لمحترفين جدد او محليين وبدأ انطلاق مسابقات الاتحاد ومشاركة اللاعبين الجدد مع ناديهم، ففي حالة رفع الايقاف عن النشاط من الفيفا مستقبلا فستكون العواقب وخيمة،

فالاتحاد سوف يتعرض لعقوبة مالية قد تصل لنصف مليون دولار اما العربي فسيتم الغاء تسجيل كل عقود اللاعبين الجدد مع تحمل كافة الامور المالية المستحقة لهم بناء على العقود واعتبار الفريق خاسرا لكل المباريات التي شارك بها اللاعبون الجدد وهذا الامر ليس بالسهل فبذلك سوف يتكبد النادي خسائر مالية كبيرة نظير التعاقد مع اللاعبين وعدم مقدرتهم على المشاركة معه وواجبي يحتم علي الدفاع عن حقوق الاتحاد والاندية لذا اشعر بكل الاسى لعدم قدرتنا على السماح لنادي العربي بتسجيل المحترفين او لاعبين جدد هواة لهذا الموسم تنفيذا لقرارغرفة فض المنازعات.

وفيما يخص ما ذكرته مسبقا بإحدى المقابلات التلفزيونية بأنني لست تحت امر الاتحاد الدولي وغير ملزم بتنفيذ قراراتها يجب ان نفصل هنا ما بين الفيفا وغرفة فض المنازعات التي جاءت لحفظ حقوق اللاعبين المحترفين المادية ضد الاندية غير الملتزمة وعليه يجب تطبيقها.