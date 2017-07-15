مبارك الخالدي

وجه أمين السر العام بالوكالة بالنادي العربي سلمان بولند كتابا إلى الأمين العام باللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة د.محمد خليل يخلي بموجبه مسؤولية النادي عن التصريحات الصادرة من بعض أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا تلك التصريحات شخصية ولا تمثل وجهة نظر النادي الرسمية مستنده في مجملها إلى حرية التعبير وفق الدستور.

واستثنى بولند من ذلك التصريحات التي تنقل عبر المركز الإعلامي للنادي باعتباره الموقع الرسمي الذي يمثل النادي.