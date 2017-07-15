أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الايقاف المفروض الأسبوع الماضي على الاتحاد السوداني للعبة على خلفية تدخل سياسي، وذلك بعد تعليق الحكومة قرارا يتعلق بالاتحاد المحلي.

وأشار الفيفا في بيان الى انه «رفع (...) قرار تجميد العضوية الذي كان مفروضا على الاتحاد السوداني لكرة القدم لعدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 14 و19 من نظام فيفا الاساسي على خلفية قرار صادر عن وكيل وزارة العدل بتاريخ 2 يونيو 2017».

وأضاف ان القرار اتخذ «في أعقاب تأكيد الاتحاد السوداني لكرة القدم ان بكري حسن صالح، رئيس وزراء السودان، أصدر قرارا يقضي بتعليق قرار وكيل وزارة العدل وإعادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة د.معتصم جعفر سر الختم إلى موقعه».

وكان الفيفا قد أعلن في السابع من الشهر الجاري تجميد عضوية الاتحاد السوداني، وان القرار لن يرفع «الا بعد إعلان تجميد قرار وكيل وزارة العدل وإعادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة د.معتصم جعفر سر الختم الى موقعه».

وبحسب رسالة سابقة من الفيفا، أجاز قرار وكيل وزارة العدل للشرطة إخلاء مقر الاتحاد بالقوة وتسليمه على ما يبدو الى اللواء المتقاعد عبدالرحمن سر الختم الذي فاز في انتخابات الاتحاد المحلي في نهاية أبريل، والتي أجريت على رغم اعتراض الفيفا.

ويعترف الفيفا بأحقية معتصم جعفر سر الختم بإدارة النشاط الكروي.