قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بزيارة تدريبات منتخب البراعم في اتحاد الكرة، وتمنى لهم التوفيق ووعدهم بتقديم الدعم وتلبية جميع احتياجاتهم، وطالبهم بالالتزام بالتدريبات لأنهم يعتبرون منتخب المستقبل.

وكانت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة قد أعلنت عن أسماء 30 لاعبا من منتخب البراعم مواليد 2004 وهم: خالد السربل (الجهراء)، خالد الحربي، وعبدالعزيز الهزاع (السالمية)، خالد الهاجري (الشباب)، سعد الكندري، عبدالعزيز المطيري، حسن علي، عبدالرحمن الخضر، حسين علي، علي رمضان، محمد باقر، عبدالرضا شهاب، مكي القلاف، حسين كنكوني، وعبدالوهاب الاقرع (العربي)، عيد العويهان (الفحيحيل)، عذبي سعود، مزيد المطيري، سعود قاسم، مبارك الخالدي، عبدالعزيز احمد (القادسية)، جراح الهلالي وجاسم القطامي (كاظمة)، عمر المطر وعلي البلوشي، عبدالوهاب الهندي، بدر المنصور، ياسر اشكناني (الكويت)، عبدالرحمن الرشيدي، وفيصل العنزي (النصر).

وكذلك أسماء 30 لاعب من مواليد 2005 وهم: يوسف العنزي، سعد الدعاس، وجاسم العنزي (الجهراء)، خالد العبيان، فواد الحربي (السالمية)، صالح الشمري، فواز المطيري (الشباب)، جاسم شموه، يوسف محسن، طلال المطرود، احمد خورشيد، عبدالله عيسى، سعد القحطاني، عبدالعزيز الظفيري، عبدالوهاب الدعيج (العربي)، تركي اليوسف، حمد القضيب، يوسف الشمري ـ (القادسية)، ابراهيم الصليلي، راشد بن علي، شاهين الخضر، منتصر العبدالسلام، ومحمد الرندي (كاظمة)، ثامر الصليلي، عمر المسيلم، حسن الحسيني، عبدالله اليعقوب، محمد الرحمة، عمران الكندري (الكويت)، علي القطان (اليرموك).