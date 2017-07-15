واصل حكام الساحة والحكام المساعدون التطبيق العملي على تقنية الفيديو المساعد للحكم لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال المعسكر الإعدادي للحكام السعوديين الذي يقام في مدينة فالنسيا الإسبانية، استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

وكان الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قام بتقسيم الحكام الـ35 المشاركين في المعسكر على مجموعتين لتطبيق التقنية على مدى يومين.

واستمعت المجموعة الثانية من الحكام لمحاضرة نظرية تم من خلالها تقديم لمحة عامة عن التقنية، وكيفية التعامل معها، قبل أن يتم التطبيق العملي في الفترة المسائية، من خلال الإشراف على مباراتين شارك من خلالها أربعة حكام ساحة وثمانية مساعدين على مدى شوطي المباراة.

واختتم معسكر الحكام أمس بمراجعة كاملة لجميع ما تم خلال الفترة الماضية، وتسجيل التوصيات لبداية الموسم الرياضي.