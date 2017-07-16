تواصل منتخباتنا الوطنية في لعبة كرة الطاولة تدريباتها اليومية في صالة نادي كاظمة وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج للمنتخبات والمقرر لها أن تقام مبدئيا في قطر خلال شهر اغسطس المقبل.

واختار الجهاز الفني لمنتخباتنا الوطنية بقيادة خليفة جالي والمدرب دخيل الحبشي 20 لاعبا في 4 فئات، وهي: (تحت 12 سنة - 15 - 18 - السن العام)، فيما اعتذر 11 لاعبا عن عدم الانضمام للتدريبات لأسباب مختلفة منها الدراسة والسفر والإصابة.

وستقيم منتخباتنا الوطنية معسكرا خارجيا في تركيا خلال الفترة من 21 الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين قبل خوض غمار البطولة الخليجية.

بدوره، قال عضو ادارة الاتحاد ورئيس الوفد إسماعيل السعدي: إن قرار المشاركة في البطولة الخليجية جاء في وقت ضيق كون المشاركة خليجيا ستكون تحت العلم الكويتي رغم الإيقاف الواقع على نشاط الاتحاد الكويتي دوليا من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وقدم السعدي شكره كذلك للهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام الشيخ احمد المنصور ونائبه للشؤون الرياضية د.حمود فليطح ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية جاسم الهويدي على سرعة الاستجابة لطلب المشاركة في البطولة الخليجية، وهذا الأمر يبين مدى حرصهم على خوض لاعبينا للمنافسات الخارجية بعد انقطاع دام عامين.

بدوره، قال جالي إن تراجع مستوى اللاعبين يعتبر أمرا طبيعيا في ظل الايقاف المفروض على نشاطنا الخارجي مع العلم بأننا كنا أبطال العرب في آخر مشاركة عربية لنا.

وبين أن الجهاز الفني يعاني من قلة عدد المدربين، وذلك لوجود مدربين اثنين فقط يتوليان تدريب 20 لاعبا في مختلف المراحل، مشيرا الى أن هناك موافقة من الهيئة على استقطاب مدربين من أوروبا للاستفادة من خبرتهما في صقل موهبة لاعبينا.