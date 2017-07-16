أحمد السلامي

أنهت إدارة نادي الفحيحيل إجراءات التعاقد مع المحترف الليبي معتز المهدي ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد والمساهمة في تدعيم خط الهجوم.

وكان المهدي قد تلقى عرضين الأول من الفحيحيل والثاني من نادي الفيصلي الأردني إلا أنه فضل أن ينتقل إلى صفوف الفحيحيل نظرا للإمكانيات المقدمة له والتي تساهم بشكل كبير في تحفيزه على أن يضع لنفسه بصمة في خارطة الاحتراف الخليجية.

ويعتبر معتز المهدي البالغ من العمر 27 عاما من المهاجمين المميزين وسبق له أن لعب في صفوف فريق النجمة والأهلي الليبيين ونجح في تمثيلهما في المشاركات الخارجية بصورة رائعة ساهمت بشكل كبير في تميزه.

وعمل على إبرام الصفقة رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس الذي يعمل حاليا على تطوير الفريق وتصحيح وضعه وذلك من خلال العمل الدؤوب الذي يباشره عبر تجديد التعاقد مع المحترفين حبيب مايتي وكوليبالي، إضافة إلى التعاقد مع المدرب الإسباني اردولفو الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بدلا من المدرب التونسي حاتم المؤدب الذي انتهى عقده.

ويتم حاليا إجراء الترتيبات النهائية لإقامة المعسكر التدريبي الخاص بالفريق الأول والذي سيكون في مدينة أنطاليا التركية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة على طلب النادي لإعداد وتجهيز الفريق فنيا وبدنيا وذهنيا وتمكين الجهاز الفني من التعرف على قدرات وإمكانيات اللاعبين المحليين والمحترفين، وذلك عبر البرنامج التدريبي إضافة إلى المباريات التجريبية مع الفرق التركية التي ستواجه الفحيحيل وديا حسب الاتفاق الذي تم ابرامه مؤخرا.

ويقوم حاليا رئيس النادي حمد الدبوس بإجراء المزيد من المفاوضات مع محترف أجنبي رابع لتدعيم خطوط الفريق، ولم يتم الكشف عن اسمه أو مركزه، حيث تقوم المباحثات بصورة سرية لضمان عدم دخول أندية منافسة على خط المفاوضات وتؤثر عليها بصورة سلبية.