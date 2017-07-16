مبارك الخالدي

يكشف الجهاز الاداري للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي عن البرنامج الاعدادي لـ «الأخضر» خلال الـ 48 ساعة المقبلة. ويسبق الاعلان عن برنامج الفريق العرباوي الاجتماع التنسيقي بين الجهازين الفني والاداري والاعلان رسميا عن تعيين المنسق الاعلامي مشعل العبكل ليتولى مهام منصبه رسميا.

وعلمت «الانباء» ان الجهاز الاداري تلقى تأكيدات من المدرب محمد ابراهيم المتواجد حاليا في لندن لقضاء اجازة خاصة حدد فيها موعد وصوله الى البلاد في الثاني من الشهر المقبل لقيادة الفريق ضمن المرحلة الاولى للأعداد قبل السفر الى معسكر خارجي هو المرحلة الثانية من البرنامج. وأوضح مصدر مقرب بالجهاز الاداري ان المشكلة الوحيدة التي تواجه الفريق حاليا هي أزمة تسجيل اللاعبين المحترفين والتي تتطلب قرارا واضحا من اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة، لافتا الى ان قائمة العربي للموسم المقبل هي مزيج من لاعبي الخبرة ولاعبي فريق تحت 19 سنة الذين سيتم تصعيدهم رسميا.