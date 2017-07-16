عبدالعزيز جاسم



من الواضح أن نادي خيطان يريد هذا الموسم العودة مرة أخرى للظهور بالواجهة واستعادة مستواه المعهود وسيكون أول أهدافه العودة لدوري الأضواء مرة أخرى بعد ان هبط الموسم الماضي للدرجة الأولى، ما تسبب في عدم الاتفاق مع جميع المحترفين، وكذلك الجهاز الفني، لذلك شاهدناه يعلن سريعا عن تشكيل الجهازين الإداري والفني بقيادة عضو مجلس الإدارة مدير الكرة فهد المطيري على أن يكون صلاح الدوسري مساعدا له ومديرا للفريق الأول ومصطفى عزيز إداري الفريق وفيصل عوض منسقا إعلاميا، كما يتكون الجهاز الفني من محمد الأنصاري مدربا ومحمد عبيد مساعدا للمدرب ومعز عبد النبي مدربا للياقة البدنية ولبوش مدربا لحراس المرمى.

ولم يكتف خيطان بإعلان الجهازين الإداري والفني للفريق الأول بل أعلن عن المراحل السنية حيث سيكون الصربي دوللي مديرا فنيا لفريق تحت 19 سنة على أن يكون الوطني محمد صهيب مساعدا له وإداري الفريق مشعل الدوسري، كما سيكون دوللي مديرا فنيا لفريق تحت 19 سنة والوطني سليمان البطي مساعدا له وإداري الفريق مشعل الفضلي، بينما سيقود فريق تحت 15 سنة حمد بدر ويساعده عبدالهادي شداد وإداري الفريق نادر كرم.

ويبدو أن مشكلة اللاعبين المحترفين والمحليين ستعود للفريق مرة أخرى، حيث لم تتعاقد إدارة النادي مع أي لاعب لكنها وضعت خطوطا عريضة من أجل التعاقد مع محترفين ولاعبين محليين وتنتظر الميزانية المحددة من قبل مجلس إدارة النادي لاختيار الأفضل منها.

المطيري: التدريبات تحدد الأولويات

قال مدير الكرة في خيطان فهد المطيري: ان تدريبات الفريق ستنطلق 22 الجاري على أن يعقبها معسكر خارجي بين تونس وتركيا والمقرر له في 15 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الجهازين الإداري والفني قد وضعا الخطوط العريضة بالنسبة للمحترفين حيث يرغب المدرب محمد الأنصاري بالتعاقد مع 3 محترفين في مراكز الدفاع والوسط والهجوم لن يتم اختيارهم من خلال أشرطة الفيديو، بل من خلال مشاهدتهم في التدريبات والمباريات الودية سواء في الكويت أو المعسكر الخارجي، لافتا إلى أن هناك أكثر من لاعب محلي سينضم للفريق لكن تلك الأسماء لن يتم الإعلان عنها إلا بعد التوقيع خوفا من دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.



وبين المطيري أن إدارة الفريق قررت عدم إعارة أي لاعب محلي إلى أندية أخرى لحاجة النادي لخدماتهم في الوقت الحالي، حيث نريد العودة للدوري الممتاز مرة أخرى وذلك لن يتم إذا قمنا بإعارة أكثر من لاعب مهم في خيطان، مشيرا إلى أن المنافسة على التأهل ستكون قوية بين الفرق الـ 7 لذلك من يكون جاهزا ولديه القدرة على المواصلة واجتياز الأخطاء سيظفر ببطاقة التأهل للدوري الممتاز.