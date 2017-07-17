أحرز البطل الاولمبي احمد نقا المطيري الميدالية الذهبية في سباق 100 متر جري على الكراسي المتحركة لفئة (تي 33) ضمن بطولة كأس العالم لألعاب القوى للمعاقين التي تقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل المطيري توقيتا قدره 17 ثانية وهو رقم قياسي للدورة متقدما على منافسيه البريطانيين الثلاثة توبي غولد وأندرو سمول ودانيال برامال الذين حققوا توقيتات أقل من 17 ثانية و79 جزءا، ما يظهر حجم المنافسة التي شهدها السباق.

وأهدى الوفد الرياضي الفوز لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي.

وقال رئيس اللجنة الرياضية وإداري الوفد انور المطوع لـ «كونا» ان فوز البطل احمد المطيري رفع مرة اخرى علم الكويت وعزف النشيد الوطني امام محفل رياضي عالمي كبير.

وأوضح المطوع ان عددا من اللاعبين الكويتيين سيشاركون في مسابقات مختلفة يتقدمهم حمد العدواني في تصفيات 200 متر جري وفيصل الراجحي في تصفيات 1500 متر جري وناصر الصالح في فئة 33 جلة وعبدالمحسن العتيبي في فئة 35 جلة.