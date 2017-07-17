سمير بوسعد

أكد رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي اهتمام ورعاية المواهب الجديدة المنتسبة الى النادي ومدرسة هوكي الجليد وفي الالعاب الشتوية الاخرى كالتزلج السريع والرقص الايقاعي والكيرلينغ والتزلج القصير.



واعتبر العجمي، الذي يرأس أيضا اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية، ان فتح باب الاشتراك في مدرسة الهوكي ومجانا للبنين والبنات من سن 4 سنوات الى 14 سنة ابتداء من اليوم الاثنين ولمدة 4 ايام حتى يوم الخميس المقبل من الساعة 5:30 الى الساعة 8:30 مساء بالتعاون مع ادارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة في مقر نادي الالعاب الشتوية قطعة 8 شارع حمد الصقر بالشامية، خطوة جبارة تستحق الثناء لاستقطاب اكبر عدد من الموهوبين في اللعبة.



وأشاد العجمي بالداعمين للنادي، لافتا الى ان تطور النادي لا يقتصر على لعبة بعينها انما كل ما يتعلق بتحسين ألعابه، وينسحب الامر على الكوادر الفنية والادارية التي يمتلكها من اصحاب الخبرة واللاعبين ايضا، لاسيما ان اللاعب مشعل العجمي قد اجتاز المرحلة الثانية من دورة المدربين القادة التي تنظمها حاليا مملكة فنلندا صاحبة الخبرة والعراقة في فنون الرياضات الشتوية ولاسيما هوكي الجليد.



وكان النادي قد فتح الباب امام الانتساب في لعبتي الايقاعي والتزلج ليكون بذلك موفرا كل الخيارات للشباب الكويتي والسيدات الراغبين والراغبات في ممارسة الالعاب الشتوية والوصول الى العالمية لرفع اسم وعلم الكويت عاليا في المحافل العربية والخليجية والعالمية.