يسعى النادي بالتعاون مع الهيئة لاستكمال الأعمال الإنشائية في حلبة جابر الأحمد

افتتاح ميدان صباح الأحمد لسباقات السرعة يساهم في جذب أعداد كبيرة من الشباب بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، يستعد النادي خلال الموسم الرياضي الحالي اعتماد برنامج تطوير طموح يرتكز على الاستثمار بالفئات العمرية الصغيرة لصقل المواهب الواعدة وتأهيلها للمشاركات الدولية بغرض تحقيق الإنجازات وعدم الاكتفاء بمجرد المشاركة.

من جهة أخرى، تعكف الإدارة الفنية بالنادي على تجهيز برنامج متكامل لتدريب اللاعبين حسب المعايير الدولية من خلال اختيار المعسكرات التدريبية وتنظيم البطولات المحلية التي ستبرز الإمكانيات الفنية لأبطال المستقبل.

التعاون مع الهيئة

ويسعى النادي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لاستكمال الأعمال الإنشائية في حلبة جابر الأحمد التابعة للنادي والكائنة على الطريق الدائري السادس بمنطقة الضجيج، حيث تمثل الحلبات والمضامير الخاصة بسباقات السيارات والدراجات الحلقة الأولى في سلسلة النجاح بتاريخ 18 أكتوبر 2017 يصادف مرور عشرين عاما على إشهار النادي من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

إشادة بالمنصور

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس ادارة النادي الشيخ احمد الداود السلمان بأن التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرياضة وخصوصا مع المدير العام الشيخ احمد المنصور وجهات الاختصاص بالهيئة نتج عنه رؤية جديدة مبشرة بالخير لرياضة السيارات والدراجات في الكويت، فبعد مبادرة المنصور بإنشاء وتجهيز مضمار صباح الاحمد لـ «الدراغ ريس»، تم التنسيق وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين بالهيئة، وأعطى مدير عام الهيئة تعليماته المباشرة لتذليل العقبات والمعوقات أمام تنفيذ المشاريع الإنشائية في حلبة جابر الأحمد وأهمها استكمال الأعمال المتوقفة بميدان صباح الأحمد لسباقات السرعة (دراغ ريس) وانهاء المستندات اللازمة مع الجهات الحكومية لهذا الغرض.

تمثيل مشرف

وأعرب الداود عن بالغ سعادته للتعاون الكبير والمتابعة المستمرة الذي يبديه الشيخ أحمد المنصور لتمكين النادي من الوفاء بالتزاماته نحو تطوير الرياضة على المستوى المحلي والانطلاق نحو التمثيل المشرف للكويت في المحافل الاقليمية والدولية.

وأضاف ان افتتاح ميدان صباح الأحمد لسباقات السرعة سيساهم في جذب أعداد كبيرة من شباب الكويت لممارسة هوايتهم سواء بالتسابق أو الاستمتاع بمشاهدة الأنشطة والسباقات، فخلال السنوات الماضية اقتصرت مشاركة أبطال الكويت على البطولات التي تنظم في البحرين والامارات وقطر، ولم يتحقق حلم هؤلاء الشباب بافتتاح المضمار الخاص بهذه الرياضة على الرغم من الوعود المتكررة، حيث كانت الكويت السباقة لاستضافة هذا النوع من السباقات منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لكن بعد إزالة المضمار القديم لم يمكن هؤلاء الشباب من الحصول على حقهم في إيجاد حلبة خاصة بمقاييس دولية تشبع رغبتهم بممارسة الهواية في مكان آمن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة المعتمدة دوليا.

تفاؤل مشرق

وعن التفاؤل بالمستقبل المشرق لرياضة السيارات والدراجات، أشار الشيخ أحمد الداود إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذل حاليا بالهيئة العامة للرياضة هي مبعث الأمل بعودة الرياضة الكويتية للإنجاز على الرغم من كل المعوقات.

وأضاف أنه اذا تضافرت المساعي بين النادي والهيئة العامة للرياضة حسب الجدول الذي يتم اعداده حاليا من المسؤولين بالنادي وجهات الاختصاص بالهيئة العامة للرياضة، فإن القادم من الأيام ستشهد بوادر الأمل بالعودة المظفرة للرياضة الكويتية لتواكب التطور الذي تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم التي سبقتنا في مجال تنظيم الأحداث الدولية برياضة السيارات والدراجات الآلية.