عدد من اللاعبين التحقوا بالتدريبات لخضوع تجربة من الجهاز الفني

يحيى حميدان

انطلقت رحلة إعداد فريق الكرة بنادي الساحل مساء اول من أمس لخوض غمار منافسات الموسم الجديد المقرر له أن ينطلق في منتصف سبتمبر المقبل.

وقاد التدريبات المدرب الوطني راشد البوص وبحضور 24 لاعبا، منهم 8 لاعبين من فريق فئة الشباب (تحت 19 سنة)، هذا بخلاف تواجد بعض العناصر التي تخضع للتجربة مثل خالد الشمري شقيق مهاجم القادسية والمنتخب الوطني سابقا بدر الشمري، والذي سبق له اللعب في البحرين خلال المواسم الماضية.

وشهد التدريب حضور عمر الروقي الذي استقطبه «أبناء ابو حليفة» في الأيام الماضية بعد ان لعب مع الجهراء وبرقان ولكنه لم يشارك مع زملائه في التدريبات، وكذلك شارك مجموعة من اللاعبين الجدد مثل بدر العازمي وخالد المطيري وناصر الفيلكاوي وعبدالله الظفيري.

وسيركز الجهاز الفني في الفترة الحالية على التدريبات الخفيفة بسبب حرارة الجو وحصول اللاعبين على فترة راحة طويلة امتدت لما يقارب الـ 40 يوما عقب انتهاء الموسم الماضي، على أن تبدأ التدريبات اللياقية بعد ذلك وقبل التوجه الى المعسكر التدريبي الذي سيقام في تركيا خلال الفترة من 14 أغسطس المقبل وينتهي في 30 من ذات الشهر وسيخوض خلاله الفريق 3 مباريات تجريبية مع فرق لم يتم تحديدها حتى الآن.

انتظار بيريز وكارفاليو

واتفقت ادارة النادي مع المحترفين البرازيليين فرناندو بيريز ورومولو كارفاليو على الانخراط في التدريبات والخضوع للتجربة قبل التوجه الى تركيا قبل التعاقد معهما رسميا، حيث فضل المدرب البوص أن يقيم امكانياتهما من خلال التدريبات والمباريات التجريبية. واقترب «أبناء أبو حليفة» من التوقيع مع المحترف السوري انس كرم الذي يجيد اللعب في مركز الجناح، ويلعب مع منتخب سورية الأولمبي وسبق له الاحتراف في الدوري العماني. وسيخوض الساحل مباراة تجريبية أمام التضامن يوم ١٣ اغسطس المقبل، ويبحث عن مواجهة اخرى نهاية الشهر الجاري.