يحيى حميدان

تنطلق مساء اليوم تدريبات فريقي الكرة بناديي التضامن وبرقان وذلك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، حيث سيشارك الأول في دوري «VIVA» للدرجة الممتازة، فيما يلعب الثاني في الدرجة الأولى، علما ان كلتا البطولتين ستبدآن منتصف سبتمبر المقبل.

وسيقود تدريبات «أبناء الفروانية»، التي ستبدأ في الساعة 8 مساء على الستاد الرئيسي، المدرب ماهر الشمري والذي عمل خلال الفترة الماضية على انهاء ملف المحترفين الاجانب عقب التخلي عن الرباعي الذي شارك مع الفريق الموسم الماضي، ويطمح الشمري الى استقطاب 3 لاعبين أجانب من الجنسية البرازيلية حسب المراكز التي يحتاجها «العنيد». وسيواصل التضامن تدريباته بشكل يومي حتى موعد المغادرة الى المعسكر التدريبي المقرر له ان يكون في صربيا خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبلين، وستتخلله اقامة مباراتين أو 3 مباريات.

وفي برقان، سيخوض الفريق تدريبات على ملعب نادي الشباب تحت قيادة المدرب الجديد محمد دهيليس الذي سبق له تدريب السالمية في المواسم الماضية.

وحاول برقان العمل بصورة أفضل خلال فترة الصيف لتحسين الصورة في الموسم الجديد، حيث تعاقد مع 5 لاعبين محليين، وهم: تركي المطيري وعمر المسبحي وسعد سرور وعمر قمبر وفيصل العنزي وهناك مفاوضات مع لاعبين آخرين.

ووقع برقان مع المهاجم الغيني نابي سوما والمدافع البرازيلي هيلدر، وينتظر الحصول على موافقة المحترف التونسي وسام الإدريسي للاستمرار مع الفريق من عدمها.