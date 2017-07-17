أحمد السلامي

أكد أمين السر العام بنادي الشباب صالح بداح موافقة الهيئة العامة للرياضة على إقامة 3 معسكرات تدريبية لفرق الكراتية والمبارزة والتايكوندو، وتم اختيار ألمانيا كوجهة قادمة لمعسكر فريق الكراتية بطل كأس التفوق العام وذلك لإعداد وتجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد وتهيئتهم فنيا وبدنيا وذهنيا لتقديم المستويات المتوقعة لهم ولضمان الاستمرار في المحافظة على النتائج التي يحققونها.

أما معسكر المبارزة فسيتم إقامته في هنغاريا ويستمر لمدة أسبوعين يخوض خلاله اللاعبين عدد من المباريات التجريبية والودية والتدرب مع اللاعبين البارزين من هنغاريا وذلك لضمان نجاح الخطة الفنية التي تم رصدها من قبل الجهاز الإداري والفني.

وسيقام المعسكر الثالث والأخير لفريق التايكوندو في القاهرة والتي وقع عليها الاختيار بناء على التطور الكبير الذي تشهده اللعبة هناك وهو ما سيسهل علينا مهمة تطوير الفريق الذي نتطلع إلى أن يكون في مقدمة الفرق المنافسة على البطولات المحلية وكأس التفوق العام.