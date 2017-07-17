يعقوب العوضي

تفاضل ادارة اليرموك بين مصر وتركيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي استعدادا للمنافسات المحلية لاتحاد اليد حيث تتجه النية لاقامة المعسكر في منتصف الموسم المقبل بعد تعذر إقامته قبل انطلاق بطولة الدوري العام حيث تستمر مدة المعسكر من اسبوعين الى ثلاثة يخوض فيها الفريق الأول عددا من المباريات الودية.

الى ذلك تنطلق تدريبات الفريق مع بداية اغسطس المقبل على صالة النادي بقيادة المدرب الكرواتي جاكشا والذي قاد الفريق بعد منتصف الموسم الماضي، وتتجه النية لدى الادارة الى العودة للمنافسة على الصعود الى الدوري الممتاز واستعادة مكانة الفريق بين مصاف الكبار عبر الاعتماد على الركائز الاساسية التي نشأت في النادي وخاضت التجربة الاحترافية وهم عبدالعزيز الدوسري، صالح الموسوي ويعقوب اسيري الى جانب العائد من الاصابة نصير حسن.

بدوره، أوضح جاكشا أن تدعيم الصفوف في الوقت الحالي يكمن في الاعتماد على قدرات فريق الشباب تحت 19 سنة والذي سبق ان حقق لقب الدوري قبل موسمين بالاضافة الى الاعتماد على خبرة اللاعبين الكبار، مشيرا الى ان خلط القدرات الشبابية مع خبرات اللاعبين المخضرمين سيخلق فريقا قادرا على مقارعة الكبار وتحقيق الطموح.

وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة يوسف الفيلكاوي أن التجربة الاحترافية للاعبين الاربعة يعقوب، صالح، عبدالعزيز ونصير قد عادت عليهم بالفائدة عبر الاحتكاك الفني بلاعبين كبار من خلال الفرق التي احترفوا فيها مثل الكويت والقرين والعربي، وأشاد بالمستوى الفني العام، مؤكدا انه آن الأوان لتسخير امكانيتهم لخدمة الفريق في تحقيق الاهداف المنشودة.

وحول المعسكر التدريبي أشار الفيلكاوي الى ان الادارة تسعى لاعداد الفريق بالصورة السليمة وقال: لدينا لاعبون واعدون ولاعبون من اصحاب الخبرة ونرى انه بالامكان اعدادهم بالصورة المطلوبة لتحقيق طموحنا بالمنافسة على الصعود الى منصات التتويج وعن المعسكر قال: الى الان لم نحدد وجهة المعسكر بصورة نهائية ولكن الادارة تفاضل بين وجهتين هما تركيا او مصر وفي النهاية سينصب الاعداد في صالح الفريق واللاعبين والنادي.