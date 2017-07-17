الفحيحيل يعسكر في أنطاليا ويفاوض محترف آسيوي

أحمد السلامي

يطمح الفحيحيل خلال منافسات الموسم الجديد الصعود إلى الدوري الممتاز وذلك عبر برنامج الإعدادي الذي تقوم به إدارة النادي عبر المعسكر التدريبي الذي سيقام في مدينة أنطاليا التركية والذي سيستمر لمدة أسبوعين متتاليين.

وفي هذا السياق، أكد أمين السر العام بنادي الفحيحيل د.صالح المجروب أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتجهيز وإعداد الخطة الفنية المتكاملة للفريق الأول لكرة القدم التي يتم وضع تفاصيلها الدقيقة بإشراف رئيس النادي حمد الدبوس وذلك من خلال ترتيب كافة الاحتياجات الخاصة بهم.

وقال: تم اعتماد معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة أنطاليا التركية والذي يستمر قرابة أسبوعين متتاليين يخوض خلالهما الفريق عددا من المباريات التجريبية مع فرق ذات مستويات فنية عالية، وقد تم اختيار انطاليا باعتبارها الأكثر قربة من ناحية الأجواء وكذلك لوفرة الملاعب وسهولة الحصول على مباريات تجريبية على عكس إسطنبول التي تتزاحم فيها الفرق ويصعب حجز الملاعب مما يعد عقبة في طريق الفرق. وأضاف: الهيئة العامة للرياضة مشكورة اعتمدت إقامة معسكر للفريق الأول وطلبنا منهم الموافقة على اعتماد معسكرين آخرين لفريقي الشباب والناشئين وجار التنسيق معهم لإقامة المعسكرات المناسبة وفق الإمكانيات التي يتم توفيرها لنا، وستكون بمنزلة دفعة معنوية كبيرة لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل المستويات خلال منافسات الموسم الجديد. ولفت المجروب إلى أن فريق الفحيحيل تعاقد مع المدرب الأسباني أردولفو إضافة إلى تجديد تعاقده مع حبيب مايتي وكولبالي وتم أخيرا التعاقد مع المهاجم الليبي معتز المهدي وهو مهاجم يمتلك الكثير من الإمكانيات الفنية والبدنية ونضع عليه آمالا كبيرة في المساهمة بإنجاح ما نطمح إليه، كما تتم حاليا مفاوضة محترف آسيوي رابع لاكتمال عقد المحترفين.

وأشار إلى أن إدارة النادي تعمل حالياً على انهاء الإجراءات القانونية الخاصة في استقدام المدرب الأسباني أردولفو الذي من المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة لتولي المهمة بصورة رسمية والإعداد لمعسكر انطاليا.

وبين أن الهدف الرئيسي لدى إدارة نادي الفحيحيل هو العمل على صعود الفريق الأول إلى الدوري الممتاز وتقديم مستويات فنية وبدنية عالية تساهم بشكل كبير في إعطاء الصورة المناسبة لنادي الفحيحيل الذي كان بمنزلة ند صعب المراس خلال منافسات الموسم المنقضي.

وحول التعاقدات مع اللاعبين المحليين علق المجروب قائلا: من السابق لأوانه الحديث عن اللاعبين المحليين باعتبار أن الأندية مجبرة على التصفية وهو الأمر الذي سيتيح لنا حرية اختيار من نراه مناسبا وقادرا على تدعيم خطوط الفريق وفق الاحتياجات المطلوبة، مشيرا إلى أن الإدارة ستقوم بالمفاوضات الرسمية في الوقت المناسب مع اللاعبين الذين تم رصدهم ونعتزم مفاوضتهم.