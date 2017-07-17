أحمد السلامي

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة إقامة 4 معسكرات تدريبية لفرق نادي الفحيحيل، حيث تمت الموافقة على إقامة معسكرين في مصر لفريقي كرة اليد وتنس الطاولة، كما تم اعتماد إقامة معسكر تدريبي في دبي لفريق ألعاب القوى إضافة إلى المعسكر الرابع لفريق الملاكمة والذي سيقام في جورجيا. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة العامة للرياضة إلى المساهمة في تطوير الرياضة وتدعيم الفرق المحلية بإقامة عدد من المعسكرات التدريبية للاستعداد للموسم الجديد وذلك من خلال إقامة معسكرات خارجية من الميزانية الخاصة في الهيئة على عكس ما كان معمول به خلال السنوات الماضية بإقامة المعسكرات على حساب الأندية.