عبدالعزيز جاسم

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النصر أول من أمس تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني بحضور ١٥ لاعبا.

ويسعى «العنابي» إلى تجهيز الفريق واعتماد قائمة الـ ٣٠ لاعبا قبل المغادرة إلى معسكر القاهرة ١٣ الجاري والذي يمتد حتى ٢٩ منه، كما سيصل مدرب اللياقة الصربي زيلكو غدا من اجل اعتماد جدول اللياقة البدني اليومي للاعبين.

وتنتظر ادارة النصر رد نظيرتيها القادسية والكويت لاستعارة حارس الأول عبدالرحمن الشريفي ومدافع الثاني مساعد طراد الذي شارك مع «العنابي» في الموسم الماضي وكان أحد اللاعبين الاساسيين في التشكيلة.