تجديد الثقـة في الجهـاز الفني بقيادة الزنكـي ونيشاتفويض الزنكـي لاختيـار اللاعبيـن المحلـيين

أحمد السلامي

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الإعداد والتجهيز للموسم القادم وذلك عبر تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الزنكي ومساعده نيشا اللذين يتوليان مهمة إعداد وتجهيز الفريق من شتى النواحي ليكون قادرا على المنافسة والصعود إلى الدوري الممتاز.

وفي هذا السياق، أكد أمين السر العام بنادي الشباب صالح بداح أن الجهاز الإداري والفني اتفقا على إقامة معسكر تدريبي في تركيا نهاية أغسطس القادم والذي سيستمر لأسبوعين متتاليين ويخوض خلال تلك الفترة الفريق عددا من المباريات التجريبية مع فرق تركية ذات مستويات فنية عالية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد الذي سيكون فيه التحدي مع انطلاقة صافرة البداية.

وقال: الفريق حاليا يضم عناصر شابة وعناصر الخبرة وهم من خيرة اللاعبين المحليين ويمتلك الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الزنكي ومساعده نيشا الكثير من المعلومات عن اللاعبين وإمكانياتهم الفنية والبدنية، كما تم تفويض رئيس جهاز الكرة جابر الزنكي بمهمة مفاوضة عدد من اللاعبين المحليين لاختيار من يراه مناسبا ليكون ضمن التشكيلة الجديدة.

وحول المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار علق قائلا: جددنا الثقة في المحترفين عيسى باه وغورا وسيتم الاجتماع مع الجهازين الإداري والفني لبحث إمكانية التعاقد مع محترف ثالث لتدعيم خطوط الفريق وذلك حسب متطلبات العمل التي نتطلع من خلالها إلى إعداد وتجهيز الفريق وفق أفضل الإمكانيات المتاحة.

وأشار البداح إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيباشر تدريباته في 20 الشهر الجاري بقيادة المدرب الوطني خالد الزنكي والذي سيعمل على تهيئة اللاعبين وتجهيزهم قبل المغادرة بوقت كاف إلى المعسكر حتى يكون لديه الوقت الكافي ليرفع معدل لياقة اللاعبين بصورة تدريجية ويكونوا قادرين على أن يطوروا من إمكانياتهم خلال فترة المعسكر.

وختم حديثه قائلا: المنافسة في دوري الدرجة الأولى أكثر قوة وندية من المنافسة في الدوري الممتاز وذلك لندرة فرص الصعود مقارنة بفرص الهبوط وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا ونتطلع إلى الإعداد له بشكل جيد حتى نكون واثقين من قدراتنا وإمكانياتنا التي نراهن عليها قبل انطلاقة الموسم بوقت كاف.