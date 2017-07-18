أحمد السلامي

أعلن الجهاز الإداري لفريق تحت 19 سنة بنادي الجهراء عن انطلاقة التدريبات في الأول من أغسطس القادم وفتح المجال أمام اللاعبين الجدد للمشاركة في التدريبات اليومية لاختبارهم وإتاحة المجال أمامهم لإثبات وجودهم وضم الأنسب من بينهم وتدعيم خطوط الفريق بخدماتهم.

وتأتي هذه البادرة ضمن أهداف الجهازين الإداري والفني لاتاحة الفرصة أمام المواهب من الشباب إلى المشاركة لاختبارهم وتجربتهم بصورة عملية وعلمية متكاملة الأركان بقصد الاستفادة من خدماتهم في حال نجحوا في تجاوز الاختبارات الفنية والبدنية ليتسنى للإدارة تسجيلهم في كشوفات الفريق لدى اتحاد كرة القدم.