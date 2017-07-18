عبدالعزيز جاسم

وقّع مساء أول من أمس نادي اليرموك مع الحارس صالح مهدي رسميا لمدة عام في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع التضامن وحضر التوقيع رئيس النادي فهد غانم ومدير الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز الفيلكاوي.

واثنى عبدالعزيز الفيلكاوي على انضمام مهدي لما له من خبرة طويلة في الملاعب ستساهم بلاشك في حماية عرين اليرامكة في الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز مرة أخرى. وأضاف الفيلكاوي أن المفاوضات جارية مع نادي الكويت بشأن تجديد إعارة المدافع فهد صباح، مشيرا إلى الصورة لم تتضح بعد بشأن المعسكر، لافتا أن هناك عددا من المحترفين سيصلون الشهر المقبل وينضمون لتدريبات من أجل التجربة في المباريات الودية قبل التوقيع معهم.