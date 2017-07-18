أشاد رئيس وفد منتخب ألعاب القوى في البطولة العربية في تونس أمين سر الاتحاد سيار العنزي بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو من تقديم مستويات لافتة في اليوم الثاني وحصد ذهبيتين جاءت الأولى من نصيب العداء يعقوب اليوحة في سباق 110 أمتار والذهبية الثانية من نصيب زميله العداء يوسف كرم سباق 400 متر. وأثنى العنزي على اللاعبين اليوحة وكرم اللذين تمكنا من تقديم مستوى مميز وعكس امكانات اللاعب الكويتي بالصورة المثلى في هذا المحفل العربي الكبير. وأهدى المسؤول الرياضي هذا الانجاز الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والاسرة الرياضية.

كما شكر العنزي جهود سفيرنا في تونس علي الظفيري على تذليل جميع الصعوبات امام الوفد الكويتي.