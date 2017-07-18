يعقوب العوضي

كشف نائب رئيس الفحيحيل ومدير اليد راشد الكندري عن خطة اعداد الفريق الأول للمناسبات المحلية في الموسم الجديد حيث تبدأ التدريبات في الأول من أغسطس المقبل بحضور مدرب الفريق الصربي نيكولاي والذي وقعت معه ادارة النادي مؤخرا ليخلف المدرب الوطني يعقوب اشكناني، ومن ثم الانتقال الى المعسكر الخارجي في الأول من سبتمبر المقبل، اذ يقيم الفريق لمدة أسبوعين في مصر او قطر.

وأكد الكندري ان اجتماعا عاديا سيعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة لتحديد وجهة المعسكر. وقال: تمت الموافقة على إقامة معسكر خارجي للفريق وسينضم عدد من لاعبين فريق تحت ١٩ سنة بهدف الاستفادة منهم على المستوى المحلي وتدعيم صفوف الفريق الأول.

وأضاف: لم نقم بأي تعاقدات مع أي لاعبين ومازلنا في انتظار رأي المدرب حول حاجته للتعاقدات مع اللاعبين او حراس المرمى. وتابع: نتطلع لموسم تنافسي خاصة في ظل عودة بعض ابرز لاعبين الفريق مثل فهد ربيع، عبدالرحمن نشمي واحمد سرحان وعبدالرحمن ادهم.