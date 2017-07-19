أشاد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بالإنجازات الرائعة التي حققها أبطال وبطلات الكويت مؤخرا في العديد من المحافل الرياضية الدولية.

وقال إن الرياضة الكويتية اثبتت تفوقا رائعا وحضورا مميزا على المستويين القاري والدولي ونجح ابطالها في اعتلاء منصات التتويج وتمكنوا بإصرار وعزيمة خلاقة من تقديم ملحمة وطنية برفع علم الكويت عاليا خفاقا في هذه المحافل وعزف السلام الوطني للكويت والتي كان ابرزها انجازاتهم بالبطولة الاسيوية لألعاب القوى بالهند التي حقق فيها الابطال عبدالعزيز المنديل ذهبية 110م حواجز وابراهيم الظفيري ذهبية 800م ويعقوب اليوحة فضية 110م حواجز، وفي بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين التي حقق فيها البطل أحمد نقا المطيري الميدالية الذهبية في سباق 100م على الكراسي المتحركة والبطولة العربية لألعاب القوى المقامة حاليا في تونس والتي حقق فيها يعقوب اليوحة الميدالية الذهبية في سباق 110م حواجز ويوسف كرم في سباق 400م وخالد السبيعي فضية سباق الوثب الثلاثي، بالإضافة إلى انجازات بطلات الكويت في نفس البطولة والتي حققت فيها فجر المنداني الميدالية البرونزية في منافسات سباق السباعي ونادية الحقان التي حققت برونزية القفز العالي.

وأضاف: وكذلك في البطولة الدولية للسباحة في ايطاليا والتي حقق فيها السباح الواعد علي الطراح الميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة وفيصل التناك الميدالية الفضية في نفس السباق ويوسف الحشاش فضية 50م صدر وبطولة كأس العالم للناشئين لمبارزة المعاقين في پولندا والتي حقق فيها البطل عبدالله الخالدي ميداليتين برونزيتين وبطولة بيراتزي الدولية المفتوحة للرماية والتي حقق فيها الرامي البطل طلال طرقي الرشيدي الميدالية الذهبية في رماية التراب.

وهنأ الروضان أبطال الكويت الذين حققوا الانجاز وأشاد بأدائهم وعطائهم وتضحياتهم التي رسمت البسمة على وجه الكويت والرياضة الكويتية، كما هنأ الاجهزة الفنية والادارية لهؤلاء الابطال وثمن جهود الهيئة العامة للرياضة والاندية والاتحادات الرياضية في دفع مسيرة العمل الرياضي.

وأكد الروضان أن الرياضة الكويتية ستظل دائما مدرسة للإبداع بفضل عطاء ابنائها وتضافر جهودهم والعمل كفريق واحد لتحقيق الانجاز باسم الكويت تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين.