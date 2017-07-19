مبارك الخالدي

يصل الى البلاد فجر غد المدرب الصربي بوريس بونياك للبدء في مهام عمله رسميا لقيادة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء، ومن المقرر ان يرافق بونياك 3 مدربين مساعدين منهم مدرب للياقة البدنية ومدرب للحراس.

ومن المتوقع ان يعقد بونياك اجتماعا مساء اليوم مع الجهاز الاداري لاعتماد خطة البرنامج الاعدادي للفريق وتجهيز قائمة اللاعبين تمهيدا للمغادرة الى صربيا مقر معسكر الفريق.

وفي جانب آخر، تلقت ادارة النادي مساء اول من امس موافقة نادي الوحدات الاردني رسميا على اعارة المهاجم هشام عبدالمنعم الى الجهراء وذلك لمدة موسم واحد وهو المحترف الثالث للفريق بعد البرازيلي روبيرتو انطونيو ديبولا والكاميروني مبيمبي ارون.