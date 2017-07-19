يحيى حميدان

بدأ فريق الكرة بنادي التضامن تدريباته الرسمية استعدادا للموسم الجديد الذي سيخوض غماره ضمن فرق دوري «VIVA» للفرق الدرجة الممتازة.

وحضر التدريب الأول ما يقارب الـ 20 لاعبا تحت قيادة المدرب الوطني ماهر الشمري، حيث تم تقسيم التدريب الى قسمين، القسم الأول كان في الصالة المتعددة الأغراض، والثاني في الملعب الرئيسي، وتركز في الأغلب على التدريبات اللياقية وفك العضلات، لاسيما عقب انقطاع اللاعبين عن التدريبات لفترة طويلة.

وغاب مجموعة من اللاعبين عن التدريب الأول لظروف مختلفة، على أن يلتحقوا بالتدريبات خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال نائب رئيس جهاز لعبة كرة القدم ناصر الديحاني إن الهدف الأول للفريق سيكون المنافسة في الدوري الممتاز وكذلك في بطولتي الأمير وولي العهد، مشيرا الى أن «العنيد» لن يكتفي بالبقاء فقط مع فرق «دوري الأضواء» وهذا طموح مشروع لنا.

واضاف الديحاني: «الجميع لاحظ وأشاد بتطور التضامن في الموسم الماضي عقب الظروف التي مر بها، وهذا الأمر يشجعنا على المضي قدما نحو تقديم المزيد لمقارعة الفرق الكبيرة».