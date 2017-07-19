مبارك الخالدي

قطع امين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف اجازته الخاصة وعاد الى ادارة النادي ليتواجد مع بقية اعضاء مجلس الإدارة لتسيير امور النادي.



وغلّب المضف مصلحة الاخضر على ظروفه الخاصة في هذه المرحلة التي تحتاج تكاتف الجميع لإغلاق الملفات العالقة التي تقف امام إقرار البرامج الإعدادية لفرق النادي وخصوصا الفريق الاول لكرة القدم تمهيدا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وفي الإطار ذاته، عقد رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي اجتماعا في لندن مع المدرب محمد ابراهيم قدم خلاله الكاظمي الدعم الكامل للمدرب ابراهيم والجهاز المعاون له ضمانا لتواجد «الاخضر» في منصات التتويج التي تتطلع لها الجماهير العرباوية.