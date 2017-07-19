يحيى حميدان

حرص المدرب الجديد لفريق الكرة بنادي برقان محمد دهيليس انطلاق التدريبات بصفة غير رسمية خلال الفترة الحالية وذلك لتجربة مجموعة من اللاعبين المقرر التوقيع معهم من الاندية الاخرى، في وجود بعض لاعبي النادي الذين لم تتح لهم الفرصة للعب في الموسم الماضي.

وسيقوم دهيليس باختبار اللاعبين الحاليين ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم قبل إقرار ضمهم الى قائمة الفريق التي سيتم ارسالها الى اتحاد الكرة قبل اغلاق باب الانتقالات والتسجيل.



وستنطلق تدريبات برقان بصفة رسمية يوم السبت المقبل على ستاد نادي الشباب لعدم وجود ملعب خاص للفريق خلال الفترة الحالية، على أن يلتحق اللاعبون والمحترفون الأجانب لاحقا.