يعقوب العوضي

وافقت إدارة العربي على إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول للكرة الطائرة في هنغاريا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، حيث تغادر بعثة «الأخضر» في 23 من سبتمبر المقبل.



وتبدأ تدريبات الفريق الاول على صالة النادي في الأول من أغسطس بقيادة المدرب الوطني سعد يعقوب، الذي تسلم زمام مهمة قيادة الأخضر خلفا للمدرب البرازيلي كلوفيس.

من جانب آخر، يبحث الجهازان الفني والإداري عن ثلاثة لاعبين لتغطية مركزي الرفاع والكروس، وفي سياق متصل من المقرر ان يعاود نجم الفريق مبارك العيدان تدريباته مع الفريق فور انتهائه من جلسات العلاج الطبيعي اذ اجرى العيدان فحوصات طبية وعملية جراحية لاصابته في الظهر.

وحول تجهيزات الفريق، أكد مدير الكرة أنور أسد ان تواجد اللاعبين كامل وان الفريق منذ نهاية الموسم الماضي يتسلح بالاصرار والعزيمة للعودة الى منصات التتويج بعد تحقيق هدف العودة للدوري الممتاز.

وأشاد بدور مجلس إدارة النادي والدعم المستمر للوصول بالفريق الى افضل المراحل الفنية.