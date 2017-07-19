ناصر العنزي

لم تتحدد بعد وجهة اللاعب حمد أمان بعد انتهاء فترة إعارته من القادسية للتضامن حيث ما زال اللاعب مترددا حتى الآن في اتخاذ قراره، وتشير المصادر إلى أن «الأصفر» بانتظار عودته إن شاء حسب الشروط التي يحددها النادي فيما يرغب اللاعب بتحديد شروط مادية للعودة مرة أخرى وهو ما يتنافى مع الحالة المادية غير المستقرة للقادسية.

التضامن ايضاً لم يتفق حتى الآن مع أمان في سبيل تجديد إعارته بانتظار الموقف النهائي من الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الوطني ماهر الشمري وتم التعاقد مع لاعبين جدد أجانب ومحليين، ومن المتوقع ان يتحدد بقاء اللاعب في الأيام المقبلة.



وحمد أمان برز قبل سنوات وخاض تجربة احترافية في تركيا وشارك مع المنتخب الوطني لكنه انقطع فترة طويلة عن فريقه القادسية بسبب عدم مشاركته كلاعب أساسي قبل أن تتم إعارته للتضامن.