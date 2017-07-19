أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن بدء المعسكر التدريبي لأكاديمية VIVA مان يونايتد لكرة القدم في Salford Sports.Village، ويتألف البرنامج التدريبي من عدة ورش عمل وأنشطة لتثقيف اللاعبين على أفضل المناورات الكروية والهجمات وسيناريوهات مختلفة في الملعب على أيدي مدربين متخصصين.



كما يركز على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد.



ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات اللاعبين الشباب في نواحي أخرى مثل فهم التحركات التكتيكية إلى جانب تنمية قدراتهم العقلية والجسدية والاجتماعية.



وبهذه المناسبة، قال عبدالرزاق العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «نحن سعداء بالحماس الذي عرضه اللاعبون منذ بداية الرحلة، حيث كانوا متشوقين لبدء التدريب وإظهار مواهبهم للمدربين منذ لحظة وصولهم إلى مدينة مانشستر، نحن نفخر بدعم هؤلاء الرياضيين الشباب ومساعدتهم على الاقتراب من تحقيق حلمهم».

وأضاف: «نحرص على تنويع النشاطات للاعبين للاستفادة قدر الإمكان من هذا المعسكر التدريبي».



ويرافق اللاعبين خلال معسكرهم التدريبي كل من عبدالعزيز دياب من قسم العلاقات العامة في VIVA، ويوسف المقرون من قسم التسويق في VIVA.