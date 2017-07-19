شارك وفد النادي الكويتي الرياضي للصم برئاسة عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام بالنادي عيدان السهلي وعضو مجلس الادارة ناصر القلاف وعضو سكرتارية منظمة المنطقة العربية بالاتحاد الدولي للصم ومترجم لغة الاشارة الدولية للوفد المشارك جابر الكندري لحضور المؤتمر رقم 23 للجنة الاولمبية الدولية للصم في تركيا.

وأعرب رئيس الوفد السهلي عن شكره لجميع من ساهم في رفع تعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي للصم.

وقال السهلي لـ«كونا» ان مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تأتي بعد رفع الايقاف الموقع كعقوبة على الكويت من قبل اتحاد آسيا والباسفيك الرياضي للصم عام 2008.

وأشار الى الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي لرفع الايقاف عن الكويت، معتبرا ان المؤتمر الذي ضم 168 دولة يعد مهما لكل الصم الأعضاء باللجنة الأولمبية الدولية.

وذكر السهلي ان المؤتمر بحث عددا من القضايا وغيرها التي تهم فئة الصم على مستوى الدول متطلعا الى مشاركة الكويت الدائمة في المؤتمرات المقبلة.



وضم الوفد أيضا رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام بالنادي ناصر القلاف وعضو سكرتارية منظمة المنطقة العربية بالاتحاد الدولي للصم جابر الكندري.



وستنطلق الألعاب الأولمبية الصيفية للصم الـ 23 في مدينة (سامسون) بشمالي تركيا بمشاركة ثلاثة آلاف رياضي يمثلون 97 دولة.

وكانت أول بطولة للصم انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس في عام 1924 وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الحاصلة على الميداليات بتلك البطولة برصيد 987 ميدالية منها 350 ذهبية.