يعقوب العوضي

كشفت التقارير الطبية الأخيرة لنجم المنتخب الوطني والقوة الضاربة في فريق كرة اليد في نادي الكويت محمد الغربللي عن حاجته لمواصلة العلاج التأهيلي الطبيعي لغاية نوفمبر المقبل، اذ يخضع لعلاج مكثف في صربيا حاليا بعد اجراء عملية جراحية في برشلونة.

وأشارت التقارير الطبية الى ان عملية الشفاء تحتاج الى وقتها الكافي والاستعجال في العودة الى أرضية الميدان ليس في صالح اللاعب المصاب.

وفي اتصال من صربيا خص «الأنباء» به، طمأن الغربللي محبي الكويت ومتابعيه بقدرته على العودة الى افضل المستويات الفنية فور دخوله أرضية الملعب، وقال: اشعر بأنني بصحة جيدة في الوقت الحالي واتوق للعودة لممارسة اليد ومشاركة زملائي في المنافسة على تحقيق البطولات المختلفة.

وأضاف لم تدخر إدارة نادي الكويت أي جهد في دعمي معنويا وماديا وتقديم كل ما تتطلبه عملية العلاج منذ لحظة تعرضي للإصابة حتى الآن، لذا فإن الثناء والشكر مستحقان لمجلس إدارة النادي ولنائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم الاب الروحي للعبة واللاعبين فمنذ البداية جاءت المتابعة حثيثة ومنتظمة لحالتي.

وتابع: كل ما افكر فيه الآن يتعلق باستعادة المستوى الفني بعد التعافي البدني وانتظر بفارغ الصبر بداية الموسم المقبل وعودتي للملاعب من جديد.