يحيى حميدان

كشف امين سر اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد السلة هيثم بارون عن تلقي الاتحاد لموافقة الهيئة العامة للرياضة على اقامة معسكر خارجي للحكام في سبتمبر المقبل وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد في كافة المراحل السنية.

واضاف بارون أن مكان اقامة المعسكر سيتم تحديده لاحقا بعد مراجعة العروض التي تقدم بها المتعهدون المختصون في هذا الشأن.

وأكد بارون أن الاتحاد حرص على اقامة معسكر للحكام ليساهم في الارتقاء بمستوياتهم البدنية وكذلك تكثيف المحاضرات النظرية لمعرفة آخر ما توصل له القانون الدولي.

وفي شأن آخر، أوضح بارون أن الاتحاد بصدد اطلاق موقع جديد على شبكة الانترنت الى جانب حسابين على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام»، حيث سيتم خلالهم نشر كل ما يتعلق باخبار وانشطة الاتحاد الى جانب تغطية المباريات الرسمية والودية والمعسكرات الخارجية.

واشار بارون إلى ان الاتحاد سيعمل ايضا على تطوير الموقع ليتم من خلاله تسجيل اللاعبين إلكترونيا من قبل الاندية وهو الامر الذي سيسهل عملهم ويوفر على الاتحاد الكثير من المجهود.

وذكر ان الاتحاد بصدد تجديد قاعدة بيانات جميع اللاعبين المسجلين لديه، وقال: «سنطرح هذا الموضوع في اجتماع الجمعية العمومية المقبل لتحديد الآلية المناسبة لجميع الاندية».

وبين بارون أن الاتحاد لديه المزيد من الافكار التي تهدف الى الارتقاء بمستوى العمل في الاتحاد ونأمل أن يكون الموسم المقبل أفضل من المواسم السابقة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والجماهيرية كذلك.