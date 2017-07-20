أحمد السلامي

حددت الدائرة الإدارية جلسة 19 سبتمبر المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من قبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان بشأن قضية النقاطة الثلاث محل النزاع ما بين ناديي الكويت والعربي والتي حصل على أثرها نادي الكويت على لقب بطولة الدوري للموسم المنقضي.

وكانت المحكمة الإدارية أعادت النقاط الثلاث إلى نادي الكويت بعد أن أصدرت حكما بقبول طعن إدارة نادي الكويت على قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باعتبار النادي العربي فائزا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري VIVA لكرة القدم.

وجاء في مسودة حكم المحكمة التي ترأسها المستشار عماد الحبيب: «قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 351/‏‏‏‏2017 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2017 من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه -بصفته - بالمصاريف، و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته وبدون وضع الصيغة التنفيذية عليه، وبدون إعلان».

وتعود القضية الى تقديم إدارة النادي العربي احتجاجا رسميا الى اتحاد كرة القدم على خلفية مشاركة فهد الهاجري مع الكويت في المباراة محل النزاع باعتباره موقوفا بقرار من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة فريقه مع كاظمة ضمن منافسات كأس ولي العهد.

وقامت لجنتا الانضباط والمسابقات في ذلك الوقت برفض احتجاج العربي إلا أن لجنة الاستئناف قبلته واعتمده مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه يوم 24 ديسمبر من العام الماضي، قبل ان ينتقل الموضوع الى اللجنة الأولمبية التي أقرت صحة مشاركة فهد الهاجري وهو القرار الذي ألغي من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في التصويت الذي جرى ما بين الأعضاء ورجح كفة العربي على حساب الكويت، الأمر الذي دفع الأخير اللجوء الى المحكمة الإدارية التي اتخذت قرارها بحسمه لمصلحة «الأبيض».

الجدير بالذكر أن فريق نادي الكويت توج بطلا لبطولة دوري VIVA لكرة القدم بعد فوزه على السالمية 2-1 ورفع رصيده إلى 69 نقطة فيما حل القادسية في المركز الثاني إثر فوزه على خيطان 4-0 ليرفع رصيده إلى 67 نقطة.