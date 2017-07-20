أحمد السلامي

أعلن المدير الإداري لقطاع الناشئين بنادي الكويت محمد أحمد الشايع عن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر تدريبي لفريقي الكويت تحت 15 و17 سنة خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس المقبل في صربيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، وذلك في إطار الخطة الفنية المتكاملة التي تم رصدها من قبل إدارة القطاع لتهيئة الفرق وتجهيزها وفق أفضل الإمكانيات لتكون قادرة على تحقيق مستوى الطموح المأمول منها.

وقال: الوفد برئاستي ويضم 55 ما بين أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، وقد تم تحديد الأسماء التي وقع عليها الاختيار وفي مقدمتهم الجهاز الفني لفريق تحت 17 سنة الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني عادل فاضل ومساعده د.عبدالعزيز خزيم والإداري عبدالله الدعي والجهاز الفني لفريق تحت 15 سنة بقيادة المدرب الوطني أسامة المنصور ومساعده عبدالعزيز فاضل والإداري طارق العيدان.

وأضاف: تم التنسيق بشكل متكامل لخطة العمل الخاصة في المعسكر التدريبي والتي ستتخللها إقامة عدد من المباريات الودية مع فرق صربية ذات مستويات فنية عالية، ونهدف كذلك إلى رفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين ومنحهم الفرصة الكاملة للاحتكاك بأقرانهم واكتساب المهارات وتطويرها بإشراف الأجهزة الفنية التي ستعمل كذلك على اختيار التشكيلة المناسبة التي ستكون أساسية خلال منافسات الموسم الجديد.

واستطرد في حديثه قائلا: تعتبر فرق المراحل السنية هي النواة الرئيسة لتغذية الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وهي التي من خلالها نستمد قوتنا في بناء قواعدنا التي نتطلع إلى جعلها القاعدة الأكثر قوة وصلابة ما بين الأندية المحلية المنافسة لنا، وهذا الأمر يحتاج إلى خطة عمل متكاملة بأهداف واضحة ونسير عليها وفق منهج علمي وعملي متناسق لضمان تحقيق البطولات مع الاستمرارية على المدى البعيد، ومنذ سنوات ونادي الكويت يعتمد منهجية علمية في العمل الإداري والفني تهدف إلى الوصول للقمة والمحافظة عليها، وهذا الأمر أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات التي نتطلع إلى المحافظة عليها مع تطويرها بصورة سنوية.