سمير بوسعد

تعتبر نجمة التنس الكويتية سارة بهبهاني حالة نادرة في عالم لعبة الملوك والكرة الصفراء كما يطلق عليها، لأنها قدمت كل شغفها للعبة، ونالت عددا من المراكزوالالقاب بالاضافة الى انها اقتربت من نجوم اللعبة وعلى رأسهم البطل القياسي والتاريخي السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافاييل نادال، وهو قدوتها في اللعبة، واندي موراي وغيرهم.

وتقول سارة ل«الانباء» في حوار سريع معها: يعود الفضل الأول الى ماوصلت اليه حاليا في اللعبة إلى الاهل ثم المدربة الروسية لامارا التي اكتشفت موهبتها مبكرا وعملت على صقلها.

وتقول: أما بالنسبة للتدريب مع متخصصين في اللعبة فهو موضوع مهم جدا وقد أسست نفسي منذ عمرمبكر مع أكاديمية في فلوريدا «adlebrook Tennis Academy»

ولفتت الى ان هدفها هو التقدم في الترتيب العالمي لكي تكون ضمن الأفضل لتصنيف اللاعبات، لكن هذا الهدف صعب أن يتحقق بسبب عدم وجود دعم للرياضة النسائية والمسار الواضح.

سارة حائزة على شهادة تدريب من الاتحاد الدولي للتنس«ITF» لتكون مدربة في المجال ومثالا حقيقيا للفتيات المحبات للرياضة.

وتقول: رغم صعوبة انتشار لعبة التنس في الكويت أعتقد أن المستقبل يحمل الكثيرمن الآمال خصوصا بعد افتتاح مركز الشيخ احمد الجابر للتنس.

وعن تجربتها تقول: تمكنت من إثبات نفسي وأن أثبت للآخرين أن المرأة الكويتية قادرة على الوصول إلى المحافل الدولية والتميز فيها، لافتة الى ان الاهتمام بالرياضة مازال ناقصا ويحتاج الى تطبيق للقوانين بشكلها الاحترافي لتليق بالانجازات.

يذكر ان عشق سارة للتنس بدأ عندما كانت صغيرة السن وعندما وصلت الى التاسعة تحولت إلى عالم البطولات والمنافسات.



وسبق لسارة ان شاركت في بطولات الخليج، ودورة الالعاب لدول العربية، وبطولة الدول الاسلامية، وغرب اسيا، وآسياد، وبطولات دولية ITF وWTA، كما حصلت على التصنيف الأول محليا.