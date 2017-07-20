هزت الاتحاد الدولي للسباحة فضيحة فساد بطلها نائب رئيسه الأول الكويتي حسين المسلم وذلك قبل ايام على انتخاباته الرئاسية وانطلاق منافسات السباحة في بطولة العالم المقامة حاليا في المجر.



وفي تسجيل صوتي حصلت عليه ونشرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية والموقع الالكتروني لصحيفة «دير شبيغل» الالمانية، يسمع المسلم وهو يطلب عبر وسيط عمولة بقيمة 10% من قيمة بعض عقود الرعاية.

وبصفته المدير العام للمجلس الاولمبي الاسيوي، طالب المسلم (57 عاما)، بحسب التسجيل الصوتي، بـ«عمولات» على عقود تتراوح قيمتها ما بين 40 و50 مليون دولار.

ويتعلق التسجيل بحديث بين وكيل صيني متخصص في مجال التسويق، والمسلم الذي اقترح أن يحصل بشكل منفصل على نسبة 10% من أي صفقات رعاية تبرم لصالح المجلس الاولمبي الآسيوي.

ولم يعلق الاتحاد الدولي بعد على التقارير التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في بودابست بعد غد السبت، وانطلاق منافسات السباحة الاحد في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة المجرية.

وقام رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الاوروغوياني خوليو ماغليوني (81 عاما) بتعديل في قوانين الاتحاد الدولي ليترشح لولاية جديدة.

ويواجه ماغليوني، الذي يرأس الهيئة الدولية منذ 2009 ويشغل منصب عضو اللجنة الاولمبية الدولية منذ 1996، منافسة من الايطالي باولو باريلي.

واكدت اللجنة الاولمبية الدولية لصحيفتي ذا تايمز ودير شبيغل انها أبلغت مسؤولها في لجنة الاخلاق والنزاهة بهذه الادعاءات.

وهي ليست المرة الأولى توجه فيها اتهامات الى المسلم، فقد ورد اسم المسلم لدى القضاء الأميركي كأحد المتورطين في عملية دفع رشى الى رئيس اتحاد غوام لكرة القدم ريتشارد لاي الذي أقر في أبريل الماضي بالحصول على نحو مليون دولار.

وظهر التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه «التايمز» من مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي بخصوص التحقيقات بحق المسلم.