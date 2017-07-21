مبارك الخالدي

قرر الجهازان الفني والاداري للفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء دخول الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق الجهراوي غدا لكن ظروف تأخر وصول المدرب الصربي بوريس بونياك حال دون ذلك ويعود سبب تأخر المدرب لخطأ مطبعي في تأشيرة الوصول، إذ من المتوقع أن يتم تصحيح البيانات بعد غد (الأحد) تمهيدا لإجراء الحجوزات الخاصة بالمدرب و3 من مساعديه.

وفي سياق متصل يعود الى البلاد اليوم مساعد المدرب نواف جابر قادما من الخارج بعد إجازة خاصة.



ومن المتوقع أن يباشر المدرب المساعد أولى مهامه غدا عبر استدعاء اللاعبين الموجودين في البلاد وكذلك متابعة الملفات الخاصة باللاعبين المحترفين الذين تم الاتفاق معهم ومعرفة مواعيد الوصول الخاصة بهم، وهم: الأردني هشام عبدالمنعم والبرازيلي روبيرتو انطونيو والكاميروني ميمبي ارون.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق تشمل معسكرا خارجيا في صربيا بناء على طلب بونياك الذي أنهى اتفاقه مع عدد من الفرق الصربية لخوض مباريات ودية الهدف منها الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين قبيل الدخول في منافسات الموسم.