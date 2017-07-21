يحيى حميدان

تتجه النية لدى اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة السلة لتغيير مسمى البطولة التنشيطية الى «الدوري المشترك» واضافتها الى نشاط الاتحاد كبطولة ثالثة على أن تدرج بصفة رسمية في نقاط كأس التفوق العام.

وقام الاتحاد بسحب بعض النقاط من بطولات المراحل السنية (تحت 15 - 17 - 19) واضافتها الى البطولة الثالثة وذلك لتحفيز الاندية على المشاركة بها بعد أن أبدى أكثر من ناد رغبته في الانسحاب من البطولة كونها غير مفيدة وستتعارض مع التحضيرات للموسم الجديد.



وقرر الاتحاد كذلك في الأسابيع الماضية اقامة بطولات «3 لاعبين ضد 3» رسميا الى نقاط كأس التفوق وذلك بتوصيات من الاتحاد الدولي للعبة «فيبا» والذي بدأ ينظم هذه المسابقة على المستوى الدولي وهي مرشحة كذلك للدخول في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتوجه مسؤولو الاتحاد الى الهيئة العامة للرياضة مطلع الأسبوع المقبل لمعرفة مدى امكانية اقامة معسكرين تدريبيين لمنتخبي الناشئين (تحت 17 سنة) والأشبال (تحت 15 سنة)، على أن تكون الوجهة في تركيا أو صربيا في حال الحصول على الموافقة بشكل رسمي من جانب الهيئة.